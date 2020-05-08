الامارات | وزير إنجليزي يحذِّر: لا ضوء أخضر بعد لعودة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إنجليزي يحذِّر: لا ضوء أخضر بعد لعودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر وزير الثقافة أوليفر دودن اليوم الجمعة من أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يحصل بعد على الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، مبديا أمله في التمكن من استكماله.

وقال دودن الذي يشرف أيضا على الرياضة والإعلام في تصريحات لراديو "بي بي سي"، إن الهيئات الرياضية والأندية "لم تنل بعد الضوء الأخضر".

وتابع "إذا نجحنا في وضع خطة قابلة للتنفيذ، فنحن سنرحب بتبنيها لأنني أعتقد بأن (العودة) أمر جيد للدولة ولكرة القدم على العموم".

وأضاف "أتمنى فعلا ان نقوم بتهيئة ذلك ثم البدء بالتنفيذ لكن صحة الناس يجب أن تأتي في المقام الأول، وبالتالي فقط إذا كنا واثقين من ذلك، سنتمكن من بدء الاجراءات".

ويتوقع ان يعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الأحد المقبل خطة لرفع تدريجي لإجراءات الاغلاق المفروضة في البلاد حيث سجلت أكثر من 30 ألف وفاة معلنة بسبب "كوفيد-19".

ومن المقرر ان تجتمع أندية الدوري الممتاز الاثنين المقبل لمناقشة خطط "مشروع الاستئناف" في أعقاب ما تقرره الحكومة.

وبحسب التقارير، أبلغت السلطات الأندية أن الطريقة الوحيدة لاستكمال موسم 2019-2020 ستكون إقامة المباريات على ملاعب محايدة ومن دون جمهور، لتخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية والصحية وعدم تشجيع المشجعين على التجمع قرب الملاعب.

لكن هذا الطرح يلقى اعتراض الأندية التي تواجه شبح الهبوط الى الدرجة الإنكليزية الأولى، اذ تصر على خوض مبارياتها المتبقية على أرضها.

وتأتي تصريحات دودن في وقت أشارت صحيفة "ذا تايمز" الى أن مسؤولي الاتحاد الإنكليزي للعبة سيرفضون أي محاولة لاعتبار بطولة الدوري لاغية وعدم اعتماد هبوط أي فريق.

واشارت الصحيفة الى أن ناديا واحدا على الأقل يريد إلغاء مبدأ الهبوط في حال اعتماد ملاعب محايدة.

ورأى المدافع السابق لمانشستر يونايتد ريو فرديناند، والذي يعمل حاليا كمحلل تلفزيوني، أن أي حل لن يرضي الأندية العشرين في البريمرليغ.

وقال "سيشعر البعض بالضرر في حال لم تصب بعض القرارات في صالحهم، لكني لا أعتقد بأن الدوري الانكليزي سيجد الحل المثالي بنسبة مئة في المئة مهما كان قراره، وهذا أمر مؤسف".

وكان مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ومهاجم برايتون غلين موراي قد أعربا عن مخاوف صحية لدى اللاعبين في حال استئناف المباريات.

لكن فرديناند دعاهما لوضع ثقتهما بالسلطات في هذا المجال، معتبرا أنه "إذا أعطت سلطات الدوري الانجليزي، الاتحاد، والحكومة الضوء الأخضر، فانا واثق من ان حماية اللاعبين وصحتهم وسلامتهم ستكون أولوية لهذه الجهات لضمان عدم تعريض أحدهم للخطر".



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