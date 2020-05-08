"فيفا": تغيير مؤقت في القواعد يسمح للفرق بخمسة تبديلات في المباراة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه "سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها حالياً، وذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع عقب أزمة كوفيد-19". وأضاف "فيفا" أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقرر أن تستكمل بحلول نهاية العام الحالي وأن منظمي كل بطولة هم من سيقرر تطبيق هذه القواعد في بطولاتهم من عدمه.

