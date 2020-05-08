شكرا لقرائتكم مدرب حراس الفراعنة للكرة النسائية : الإعلام سبب فى ارتفاع أسعار اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر باسم خيرت مدرب حراس منتخب مصر للكرة النسائية أداء الإعلام الرياضى برمته مؤكدا أنه ساعد على ارتفاع غير مبرر لأسعار اللاعبين فى الدورى المصرى وأضاف باسم خيرت فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن وكلاء اللاعبين أيضا لهم دور كبير فى رفع سعر اللاعبين خاصة وأن معظم لاعبي الدورى المصرى بمستويات فنية متقاربه ولا يرتقوا لهذه الأسعار المبالغ فيها Advertisements وفي سياق منفصل يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى تشكيل فريق للكرة النسائية بيشارك فى دورى الكرة بدءا من الموسم المقبل، بناءا علي المطالبات التى تلقاها المجلس من عدة عضوات النادى لتكوين فريق نسائى يدافع عن القلعة الحمراء فى مسابقات السيدات

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