شكرا لقرائتكم شطة : أنا محظوظ عشان لعبت مع الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نجم النادي الاهلى السابق عبدالمنعم شطه أنه محظوظ باللعب بجوار محمود الخطيب و عن أغرب مباراة لعبها مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى، خلال فترة تواجدهما بصفوف النادى الأهلى قال أمام الزمالك فى 1979

وأكد في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن الخطيب حينها كان لا يتدرب مع الفريق منذ اسبوع وكان يجلس على دكة البدلاء فى هذا اللقاء بالقميص والبنطلون وغير جاهز تماما للمشاركة بينما قرر هيديكوتى الدفع بـ"بيبو" وقام الخطيب بتغيير ملابسه ونزل إلى أرض الملعب وتغيرت النتيجة وفاز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين

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أكد عادل طعيمه نجم النادي الاهلى السابق أن لاعب الاهلى السابق عبدالمنعم شطة كان من أهم لاعبي جيله وأضاف طعيمه فى مداخلة هاتفيه بإذاعة الشباب والرياضة أن شطة عاشق حقيقي للنادي الأهلى ولديه إخلاص وانتماء للقلعة الحمراء ليس له حدود

وعن أبرز المواقف الإنسانية قال طعيمة أن شطة كان دائم التودد لعمال النادي ويغلب على طبعه دائما التواضع سواء خارج النادي أو داخله مؤكدا أن اعتاد فى الأجواء الرمضانية خدمة عمال النادى على الفطار بنفسه