شكرا لقرائتكم عادل طعيمه : شطة أحد أهم لاعبين جيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل طعيمه نجم النادي الاهلى السابق أن لاعب الاهلى السابق عبدالمنعم شطة كان من أهم لاعبي جيله وأضاف طعيمه فى مداخلة هاتفيه بإذاعة الشباب والرياضة أن شطة عاشق حقيقي للنادي الأهلى ولديه إخلاص وانتماء للقلعة الحمراء ليس له حدود

وعن أبرز المواقف الإنسانية قال طعيمة أن شطة كان دائم التودد لعمال النادي ويغلب على طبعه دائما التواضع سواء خارج النادي أو داخله مؤكدا أن اعتاد فى الأجواء الرمضانية خدمة عمال النادى على الفطار بنفسه