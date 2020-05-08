شكرا لقرائتكم فايلر يغلق أبواب الأهلى أمام باهر المحمدى وعبدالله بكرى وأسامة جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحفّظه على ثلاثة مدافعين للفريق تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية وهم باهر المحمدي "الأسماعيلي" وأسامة جلال"أنبي" وعبد الله بكري "بيراميدز" حيث يرى المدرب السويسري هؤلاء اللاعبين ليس أفضل من اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني في الخط الدفاعي للأهلي حالياً.

وشهدت الفترة الماضية تلقي رينيه فايلر ترشيحات لتدعيم الدفاع خلال الموسم المقبل بأكثر من لاعب بالدوري المحلي أمثال المحمدي وأسامة جلال وبكري لكن المدير الفني للأهلي لم يُبد حماساً لضم لاعباً أو أكثر من هؤلاء اللاعبين.

وأعلن فايلر أنه كان يرغب في ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي لكن بعد رفض الأخير العودة للدوري المصري مُفضلاً إستكمال رحلته الأحترافية أغلق فايلر ملف تدعيم الدفاع الأحمر في الفترة الحالية لتتضاءل بشكل كبير حظوظ الثلاثي السابق في اللعب للأهلي.

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ويمتلك الأهلى فى خطه الخلفى كلا من رامى ربيعة وسعد سمير ومحمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم المعار إلى سموحة ومحمود الجزار المعار إلى الجونة وأحمد علاء المعار إلى طلائع الجيش.

وكان أحمد حجازى قد أبلغ مسئولو الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلى وليس لأى ناد آخر.

وحاول الأهلى ضم حجازى خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلى نافياً رغبته فى اللعب لأى نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.