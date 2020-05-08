شكرا لقرائتكم شطة : هيديكوتي مكنش مقتنع بيا بسبب قصر قامتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالمنعم شطه نجم النادي الاهلى السابق أن المدير الفنى المجري هيديكوتي في باديء انضمامه للفريق لم يكن على قناعه تامة بوجودي داخل التشكيل الاساسى بسبب قصر قامتى

وأضاف شطه فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أنه تحدث مع المدرب بشكل شخصى ومباشر لإقناعه بإمكانياته الفنية وهو ما حدث بالفعل وأضاف أنه محظوظ باللعب بجوار محمود الخطيب و عن أغرب مباراة لعبها مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى، خلال فترة تواجدهما بصفوف النادى الأهلى قال أمام الزمالك فى 1979

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كما أكد عادل طعيمه نجم النادي الاهلى السابق أن لاعب الاهلى السابق عبدالمنعم شطة كان من أهم لاعبي جيله وأضاف طعيمه فى مداخلة هاتفيه أن شطة عاشق حقيقي للنادي الأهلى ولديه إخلاص وانتماء للقلعة الحمراء ليس له حدود

وعن أبرز المواقف الإنسانية قال طعيمة أن شطة كان دائم التودد لعمال النادي ويغلب على طبعه دائما التواضع سواء خارج النادي أو داخله مؤكدا أن اعتاد فى الأجواء الرمضانية خدمة عمال النادى على الفطار بنفسه