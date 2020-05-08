شكرا لقرائتكم شطة : الجوهرى له فضل كبير عليا داخل الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نجم النادي الاهلى السابق عبدالمنعم شطة عن دور الراحل محمود الجوهرى مدرب الاهلى والمنتخب السابق فى وجوده داخل القلعة الحمراء

وقال شطه فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن الجوهرى كان له دور كبير فى إقناع هيديكوتي فى إشراكه أساسيا مع الفريق خاصة بعد أن أكد له إمكانياتي الفنية - على حد قوله

وأضاف "شطة" أنه محظوظ باللعب بجوار محمود الخطيب و عن أغرب مباراة لعبها مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى، خلال فترة تواجدهما بصفوف النادى الأهلى قال أمام الزمالك فى 1979

Advertisements

كما أكد عادل طعيمه نجم النادي الاهلى السابق أن لاعب الاهلى السابق عبدالمنعم شطة كان من أهم لاعبي جيله وأضاف طعيمه فى مداخلة هاتفيه أن شطة عاشق حقيقي للنادي الأهلى ولديه إخلاص وانتماء للقلعة الحمراء ليس له حدود

وعن أبرز المواقف الإنسانية قال طعيمة أن شطة كان دائم التودد لعمال النادي ويغلب على طبعه دائما التواضع سواء خارج النادي أو داخله مؤكدا أن اعتاد فى الأجواء الرمضانية خدمة عمال النادى على الفطار بنفسه