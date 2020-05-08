شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يكسر ملل توقف النشاط بمباراة طاولة مع شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى فريق الجونة، بالطاولة، لمواجهة ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذي أجبر الملايين حول العالم على البقاء في منازلهم.

وخاض أحمد ريان مباراة طاولة ضد شقيقه إيهاب في منزلهما، كوسيلة للتسلية في أمسية رمضانية.

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وبعد تألقه مع فراعنة اللأوليمبي، ببطولة أمم فريقيا للشباب التي أقيمت في مصر نوفمبر الماضي، وتوج بها المنتخب الوطني، يُناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجارى، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب.

يأتي تفكير الجهاز الفني للأحمربعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كمصرى.