شكرا لقرائتكم متصدر الدوري الجزائري يطالب بإنهاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بإنهاء الموسم، على خلفية صعوبة استكمال الموسم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الأول برصيد 40 نقطة متقدما بـ3 نقاط عن ملاحقيه وفاق سطيف ومولودية الجزائر قبل 8 جولات من ختام الموسم، علما بأنه يملك رفقة مولودية الجزائر مباراة مؤجلة.

كان الاتحاد الجزائري أقر نهاية أبريل الماضي خطة لاستكمال الموسم الحالي على مدار 8 أسابيع، في حال حصوله على موافقة السلطات الصحية.

وقال توفيق قريشي، المشرف العام لشباب بلوزداد، للإذاعة الجزائرية يوم الجمعة، إن إعلان إنهاء الموسم تمليه ظروف واقعية وليس مصالح شخصية مؤكدا أن حياة الأرواح أهم من كرة القدم وأي شيء آخر.

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وأضاف: بالطبع إعلان إنهاء الموسم في الوقت الحالي قد يصب في مصلحة شباب بلوزداد لأنه هو الأحق بالتتويج بلقب الدوري على اعتبار انه كان يحتل المركز الأول منذ بداية الموسم حتى اليوم، لا أقول هذا بحثا عن مصلحة فريقنا، لكن ماذا يمثل دوري كرة القدم أمام أرواح الناس واقتصاد البلاد.

وتابع: شباب بلوزداد مستعد للعودة للمنافسة يوم السبت في حال التأكد من غياب الخطر على صحة الأشخاص. لا يجب أن ننسى أن شباب بلوزداد كان من الأوائل الذين دعموا جهود مكافحة فيروس كورونا.

واقترح قريشي، إلغاء الهبوط من الدرجة الأولى وصعود 4 أندية من الدرجة الثانية، ليصبح دوري المحترفين مشكلا من 20 فريقا في موسم 2020 - 2021، على أن يتم إقرار نزول 4 أندية في موسم 2021 - 2022، وصعود فريقين من دوري الهواة، بما يسمح بالعودة إلى 18 فريقا في دوري المحترفين وفق النظام المنافسة المعتمد من قبل الاتحاد الجزائري.

من جهة أخرى، أعلن شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل، معارضته لإعلان إنهاء الموسم، مؤكدا انه يتوقع نجاح السلطات في محاصرة وباء كورونا بما يسمح بعودة النشاط الكروي واستكمال الدوري حتى النهاية.

يذكر أن شبيبة القبائل يحتل المركز الرابع على جدول ترتيب متخلفا بأربع نقاط عن شباب بلوزداد.