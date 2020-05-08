شكرا لقرائتكم برباتوف: غياب الجماهير سيؤثر على أداء اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخشي البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن يكون لغياب الجمهور والأجواء الحماسية المعتادة في الملاعب تأثير سلبي على أداء بعض اللاعبين عندما تعود عجلة المباريات للدوران.

وبعد التوقف بسبب فيروس كورونا ستستأنف بعض بطولات الدوري حول العالم نشاطها خلال الأسابيع المقبلة لكن المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

وستعود عجلة الدوري الألماني للدوران في 16 من مايو الجاري في حين ستعود مباريات دوري كوريا الجنوبية يوم الجمعة بينما ينطلق دوري جزر الفارو يوم السبت.

وقال برباتوف لموقع بيتفير للمراهنات على الانترنت : الوضع لن يكون طبيعيا خلال اللعب خلف أبواب مغلقة والكل يعرف ذلك.

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وبرباتوف (39 عاما) هو هداف منتخب بلغاريا التاريخي برصيد 48 هدفا وسبق له أيضا اللعب لفرق توتنهام هوتسبير وفولهام في انجلترا وباير ليفركوزن في ألمانيا وموناكو في فرنسا.

وقال برباتوف : سيسود الهدوء الملاعب وسيمكنك سماع أحاديث اللاعبين في الملعب ومع المدربين، الأجواء الحماسية المعتادة لن تكون موجودة وهي بذلك أجواء غير مألوفة بالنسبة للفرق. بعض الفرق ستتقبل الأمر والبعض الأخر سيعاني جراء ذلك.

وأضاف برباتوف الذي توج بلقب أفضل لاعب في بلغاريا سبع مرات : في بعض الأحيان يمكن أن يكون للعب بدون جمهور تأثير سلبي على أدائك. فرغم أنك تدرك أنها مباراة رسمية فإنك بصورة أو بأخرى تتصرف وكأنها مباراة تدريبية وهو ما قد يؤدي إلى مباريات سيئة وأداء سيء. وهو ليس بالأمر الجيد.

وكان برباتوف انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من توتنهام هوتسبير في 2008 مقابل مبلغ قياسي على مستوى النادي في ذلك الوقت وهو 30 مليون جنيه إسترليني (37.1 مليون دولار).

وأردف برباتوف : الكل يعرف أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون للجمهور دور بارز في حسم الفوز في بعض المباريات.