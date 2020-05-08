«كنت بهزر».. أسامه نبيه يفسر تصريحاته بـ «التفويت» للزمالك.. ويرد على طلب غزل المحلة برد المستحقات

علّق نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، أسامه نبيه، على تصريحاته المثيرة للجدل بشأن عدم رغبته في التسجيل أمام الزمالك عندما كان لاعباً في صفوف نادي غزل المحلة في نصف نهائي كأس مصر عام 2002.

وقال نبيه، في تصريحات لصحيفة "الوفد"، إن تصريحاته جاءت على سبيل "الدعابة"، مضيفاً أنه سنحت له فرصتين أو ثلاثة واحدة فقط تصدى لها محمد عبد المنصف والكرات الأخرى اصطدمت بدفاع الزمالك وقتها.

وأضاف نجم القلعة البيضاء السابق: "كنت لاعباً في الترسانة وأخرجت الزمالك من كأس مصر بعدما سجلت في شباكه، وهو دليل قاطع على أن تصريحاتي مع سيف زاهر جاءت على سبيل الدعابة".

وأشار إلى أن تحدث في هذا الأمر مع سيف زاهر، إلا أن وسائل الإعلام اجتزئت تصريحاته وركزت على جزء منها فقط.

وأكد نبيه أن غزل المحلة في هذا الموسم حصد المركز الرابع في بطولة الدوري الممتاز، كما شارك في كأس الكؤوس وهو ما يعني أنه ساهم مع الفريق في تحقيق نتائج جيدة.

وكان نبيه قد صرح في مقابلة ببرنامج "لعبة وحكاية" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، بأنه انضم إلى فريق غزل المحلة بعدما أنهى فترة إعارته لنادي الكويت الكويتي.

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وأضاف أنه خلال مباراة فريقه غزل المحلة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر سنحت له العديد من الفرص أمام المرمى، وقال: "إلا أن قلبي لم يطاوعني لتسجيل هدف".

وتابع: "في احدي المرات قلت في كرة مشتركة مع ابراهيم حسن شيل".

وكان الزمالك قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة هدفين لهدف، قبل أن يفوز في نهائي البطولة على بلدية المحلة ويتوّج بكأس مصر.

وأثارت تصريحات نبيه حفيظة جماهير نادي غزل المحلة، حيث طالبت بمقاضاته واتخاذ إجراءات صارمة من إداراة النادي.

وشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هوماً حاداً على نبيه، خاصة وأنه كان يتولى منصب حساس في المنتخب الوطني الفترة الماضية .

وقررت إدارة نادي غزل المحلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمقاضاة أسامه نبيه بعد التصريحات حفاظاً لحقوق النادي، حيث سيتم تصعيد الأمر أذا لزم الامر لكل الجهات .

بحسب موقع "صدى البلد" فإن إدارة النادي ستقوم بالرد على تصريحات نبيه في بيان رسمي، كما ستطالب بتعويض مالي ورد كل المستحقات المالية التي تقاضاها اسامه نبيه خلال فترة تواجده بالنادي .