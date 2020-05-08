لإنهاء ما تبقى من الموسم.. الفيفا يقرر تطبيق 5 تبديلات في المباراة.. وتعليق العمل بتقنية الـ VAR

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" موافقته على طلب "الفيفا" بشأن بزيادة عدد التبديلات في المباراة الواحدة إلى خمسة بدلأً من ثلاثة، وذلك بهدف إنهاء ما تبقى من الموسم الكروي 2019-2020.

وجا في نص بيان مجلس الاتحاد، الذي نقلته وسائل إعلامية عربية، إنه "وافقنا على تغيير اضطراري ومؤقت على قواعد اللعبة بناء على الطلب المقدم من فيفا".

وأضاف البيان: "بالنسبة للمسابقات التي بدأت أو تنوي البدء وقررت أن تنهي الموسم في 31 ديسمبر 2020، قرر مجلس الاتحاد الموافقة على طلب فيفا، والذي سيسمح بأن يصبح العدد الأقصى للتبديلات 5، لكل فريق".

وتابع: "على الرغم من ذلك، لتجنب توقف المباراة كثيرا، كل فريق سيكون لديه 3 فرص فقط لإجراء التبديلات، والتبديلات أيضا قد تتم بين شوطي المباراة".

وأضاف البيان: "التغيير المؤقت تنفيذه بأثر رجعي، ووافقنا عليه لأن المباراة ستلعب في ظروف مختلفة عن الطبيعي وفي طقس مختلف، مما قد يؤثر على اللاعبين بالسلب".

وأشار البيان إلى أن قرار استمرار هذا التغيير المؤقت "سيتم مناقشته فيما بعد مع فيفا، إن اضطررنا لتمديده في الموسم المقبل".

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تابع: "والبطولات التي تستعمل تقنية حكم الفيديو كذلك، سيسمح لها بالتوقف عن استخدامه إذا ما أرادت ذلك، على الرغم من هذا إن تم استخدام تقنية حكم الفيديو، فكل القواعد تظل كما هي".

ونشر موقع "في الجول" بعض التوضيحات بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم:

- كل فريق سيسمح له بخمس تبديلات.

- لكي يتم التقليل من فرص إضاعة الوقت، سيتم السماح لكل فريق بـ3 فرص فقط للتبديلات، وإن قام الفريقان بتبديل في نفس الوقت فتلك ستحتسب فرص لكل فريق.

-إن لم يتم استخدام التبديلات أو الفرص فسيتم السماح للفريق باستخدامها في الوقت الإضافي إن وجد.

-البطولات التي تسمح باستخدام وقت إضافي، سيُسمح لها بتبديل إضافي.

-القرار ليس إلزامياً كل بطولة لها الحق في تطبيقه من عدمه.