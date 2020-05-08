شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. أحمد بلال: "محشى وبط وشوربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الخامس عشر بشهر رمضان، وقال بلال إنه سيتناول اليوم "محشى وبط وشوربة وسلاطة".

ويحرص أحمد بلال دائما على قضاء رمضان فى عزومات الأصدقاء والعائلة، ولكن يبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن الالتزام بالبقاء فى المنزل أمر ضرورى على كل مواطن للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا .

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وأشاد أحمد بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، بالحملة التى يقودها للاعبون على السوشيال ميديا سواء عن طريق المطالبة بالبقاء فى المنزل أو تكفل الأسر المتضررة.

وقال بلال، "هذا الأمر صعب ومفيهوش هزار ويجب تطبيق الالتزام بالبقاء فى المنازل بشكل واعى، مشيرا إلى أن لارياضة ممكن ترجع فى أى وقت وجميع الأنشطة ولكن صحة الإنسان وروحه أغلى".

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة فى دول العالم أجمع.