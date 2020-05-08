شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فيفا يخطر الاتحادات بتطبيق الـ 5 تغييرات فى المباريات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق ٥ تغييرات فى المباريات خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.

من ناحية أخرى، أوصى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، باستمرار مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، خاصة أنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد، برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائى فى إقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة