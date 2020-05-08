شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب الإسماعيلى بإخطاره بقرار "تحديد المصير" قبل 10 أيام من نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، أن المدرب طلب من إدارة ناديه ضرورة إخطاره بالموقف النهائى له مع النادى قبل فترة كافية من نهاية عقده، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "جوميز مرتبط بتعاقد مع الإسماعيلى ينتهى فى شهر يونيو المقبل، ويوجد بند فى العقد بين الطرفين بتمديده تلقائياً حال رغبة مسئولى الدراويش فى استمرار المدرب، ولكن بعد أزمة كورونا وقرار الفيفا بتمديد عقود المدربين واللاعبين أصبح المدرب الفرنسى ملتزماً بالتواجد مع الإسماعيلى لنهاية الموسم الجارى أياً كان توقيت ذلك".

وأضاف المصدر، "جوميز بعد موافقته على تخفيض عقده مع الإسماعيلى وتوقيعه إقراراً بذلك بشكل رسمى، طلب من مسئولى النادى ضرورة إخطاره بموقفه النهائى مع الإسماعيلى قبل 10 أيام من نهاية عقده حتى يستطيع التحضير للخطوة المقبلة فى حياته "

وتابع، "جوميز متشوق لاستمرار رحلته مع الإسماعيلى، سواء فى الدورى أو البطولة العربية التى وصل فى منافساتها لمرحلة الدور قبل النهائى، ويتطلع لتخطى عقبة الرجاء المغربى للوصول للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الابطال ضمن خطة إعادة الدراويش لمنصات التتويج بعد طول غياب".

Advertisements

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .

ووافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على نقل مقر إقامة جوميز المدير لخارج فندق النادى بعدما طلب الأخير ذلك، وانتقل جوميز للإقامة فى شقة سكنية بالإسماعيلية بعدما أمضى الفترة السابقة داخل فندق الإسماعيلى، وأرجع مصدر مقرب من المدرب الفرنسى سبب طلبه بتغيير محل إقامته لرغبته فى وجود "جيم" يساعده فى ممارسة الرياضة يومياً فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.