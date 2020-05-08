شكرا لقرائتكم خبر عن "City Club".. مبنى خاص للخدمات الحكومية تيسيراً على الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد يوم تتضح الرؤية الشاملة والرائعة لنادى "City Club" الذى خرج للنور منذ أيام قليلة، لكنه ظهر وفق خطة ورؤية مدروسة تؤكد أنه سيكون انطلاقة قوية فى الشارع الرياضى لما يمتلكه من فكر مختلف وهو ما ساهم فى انتشاره سريعاً بين الأوساط الرياضية والاجتماعية فى المجتمع المصري.

وتُجهّز أندية " City Club" خطة عملاقة لتلبية كل احتياجات الأسرة المصرية، ومنها افتتاح المبنى الحكومى داخل فروع النادى بما يضمن توفير خدمات جيدة للأعضاء، حيث يعتزم النادى تدشين مبنى حكومى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مختلف الوزارات بما يخدم مصلحة العضو والأسرة المصرية فى النهاية.

وتضم خريطة فروع أندية City Club المدن التالية: شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بنى سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس.

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أندية "CITY CLUB" التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع بقوة دفع استادات القابضة، تهدف بالأساس إلى إعادة تأهيل الأندية والاستادات المصرية فى مختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجمع رياضى شامل ومتكامل تضم استادات مجهزة وفقا للمقاييس العالمية لتضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى.

رؤية ستادات القابضة لمجموعة أندية "CITY CLUB" تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتاريخية فى الأندية المصرية على المستوى الاجتماعى والخدمى، من خلال منشآت اجتماعية على أحدث النظم والابتكارات، بجانب إنشاء منتجعات صحية وحمامات سباحة وملاعب لكرة اليد والتنس والاسكواش وصالات للجمباز والكونغ فو، بالإضافة لقاعات أفراح كبرى ومجهزة لاستضافة المناسبات العائلية الكبرى على مستوى عالى من الإبهار والإمتاع.

ومع الإقبال الضخم من جانب الجمهور اضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية فى المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على 500 عضو، وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو فى جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التى حددتها للعضويات الأولى، لإرضاء أكبر عدد يرغب فى الحصول على العضوية.

وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذى يغطى 15مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر 15551 الذى تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين فى الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.