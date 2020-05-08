شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عروض عنتر والسعيد وبامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الزمالك العروض المحلية التى تلقاها كل من محمد عنتر وعمر السعيد وكريم بامبو مؤخرا، ويفضل الزمالك الاستفادة من بيع اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون المدير الفنى للفريق بدلا من دخولهم فى صفقات تبادلية.

وتلقى عمر السعيد عرضا من وادى دجلة بالعودة لصفوفه مرة أخرى، وكذلك عرضين من المقاولون العرب والإسماعيلي، كما يرغب مسئولو الإسماعيلى فى التعاقد مع كريم بامبو وعودته مرة أخرى للدراويش عقب تألقه فى الإسماعيلى منذ رحيله عن الأهلي، فيما يسعى مسئولو الاتحاد السكندرى وإنبى للتعاقد مع محمد عنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتظر مسئولو الزمالك وصول عروض رسمية لمناقشتها.

من ناحية أخرى، كشف هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن موقف الأبيض سليم فى قضية محمود كهربا لاعب فريق الأهلى الحالى، وأن التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق الأبيض هرب من الفريق بشكل استفزازى .

وأوضح هانى زادة خلال تصريحات تلفزيونية : الزمالك موقفه القانونى فى قضية محمود كهربا سليم لأن اللاعب عقده موثق وكان يحصل على مستحقاته كاملة وهذا باعتراف مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق و نسعى للحصول على أكبر تعويض من كهربا، بعد هروبه من النادى فى الصيف الماضي".

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وأضاف، "حمدى النقاز هرب من الزمالك بشكل استفزارى خاصة أن النادى لم يقصر مع و مافعله النقاز شغل هواه ولم يتعامل باحترافية والزمالك موقفه سليم وسيكسب القضية امام المحكمة الرياضية الدولية و المستند الذى حصل عليه اللاعب التونسى يخالف بنود عقده مع الزمالك لأنه يحصل على راتبه عن طريق اقساط وليس شهريا "، مشيرا إلى أن "من قبل رفع المهاجم البنينى رزاق قضية ضد الزمالك، وتم الحكم لصالحه بغرامة على النادى مليون و250 الف دولار، ولكن بعد أن قدم الزمالك، كافة الاوراق التى تثبت صحة موقفه أمام المحكمة الرياضية الدولية، تم إلغاء الغرامة".

وأشار هانى زادة قائلا "البرتغالى جيسوالدوا فيريرا نجح فى قيادة الزمالك للفوز ببطولتى الدورى والكأس ولكن فى اخر مشواره الغرور ركبه جامد وهذا اثر على اداء الفريق و فى مباراة النجم الساحلى فيريرا فكرنى بأتوفيستر مدرب الزمالك الأسبق والذى كان السبب فى الخسارة من الأهلى بسداسية حيث فتح المدرب البرتغالى خطوط الفريق وخسرنا بخمسة أهداف مقابل هدف".

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك سوف يتم تقدير بيه الى 10 مليون يورو على الاقل و أنه يوجد بعض الاندية قامت بشراء لاعب بما يقابل 120 مليون جنية .