شكرا لقرائتكم خبر عن خواجات الدوري يدعمون عودة الإيجيبشن ليج بحثاً عن مواصلة الأمجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من تعارض موقف بعضهم مع إداراة الأندية التابعين لها، إلا أن خواجات الدوري المصري دعموا عودة النشاط الرياضي وبطولة الدورى العام، حرصاً على مواصلة العروض الجيدة التى قدموها قبل فترة التوقف، ولصناعة المجد الشخصى مع فرقهم.

وتشهد الفترة الحالية ترقباً لمصير النشاط الرياضي فى مصر والذي توقف منذ مارس الماضي كإجراء احترازى للحد من انتشار وباء كورونا المستجد الذى أجبر الملايين حول العالم على البقاء في منازلهم.

رينيه فايلر

أكد رينية فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيكون من المحبط إلغاء الموسم الكروي، بعد المشوار الطويل والناجح الذى قطعه مع الفريق الأحمر، خاصة في مسابقة الدوري العام، فايلر كان قد حطم أرقاماً قياسية بوصوله إلى 16 فوز متتالي منذ بداية الموسم، ليتربع على قمة جدول المسابقة برصيد 49 نقطة، وليس هذا فقط بل قاد الفريق الأحمر لعبور عقبة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا وحل العقدة ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، مترقباً حصد البطولة الأهم لدى جماهير القلعة الحمراء.

كارتيرون

العديد من النجاحات حققها باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قبل فترة توقف النشاط الرياضي، وأبرزها التتويج ببطولتي السوبر المصري على حساب الأهلي، والأفريقي على حساب الترجي التونسي، بالإضافة إلى التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتمنى كارتيرون عودة النشاط الرياضي بهدف مواصلة ما بدأه من انجازات مع القلعة البيضاء.

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جوميز

أما جوميز، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، فعلى الرغم من موقف الدراويش الرافض لاستكمال الموسم الجارى، كشف مصدر مقرب من الفرنسى أن المدرب مهتم بدرجة كبيرة للغاية بمؤتمرات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر للتعرف على قرار الدولة فى حظر التجول والعزل المنزلى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جوميز يتابع عن كثب هذه المؤتمرات ويحرص على ترجمتها للفرنسية لمعرفة الموعد الدقيق لنهاية العزل المنزلى بالقاهرة وعودة الحياة لطبيعتها" .

وأضاف المصدر، "إدارة الإسماعيلى ترغب فى عدم استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم وأبلغت المدرب الفرنسى بذلك ليلتزم بهذا التوجه فى تصريحاته إلا أن جوميز يرغب وبشدة فى استئناف النشاط الكروى، فى ظل حالة الملل التى فرضت نفسها عليه فترة طويلة بسبب جائحة كورونا ووجوده بمفرده فى الإسماعيلية وعدم قدرته على رؤية عائلته بسبب قرار تعليق رحلات الطيران فى أغلب دول العالم".