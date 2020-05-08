انطلاق دوري كوريا الجنوبية بعد تعليق 68 يوما.. وبث مجاني للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

انطلقت اليوم الجمعة أول مباراة في موسم الدوري الكوري الجنوبي، والذي تأجل بدأ منافساته منذ 29 فبراير الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشهد اليوم خوض أول مباراة في موسم الدوري الكوري الجنوبي 2020 بين فريقي جيونبوك موتورز حامل لقب دوري الموسم الماضي، وسوون بلو وينجز بطل مسابقة الكأس في النسخة الأخيرة.

وفاز فريق جيونبوك موتورز على سوون بنتيجة 1-0 بهدف سُجل في الدقيقة 83.

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وشهدت مباراة اليوم بين جيونبوك وسوون بلو وينجز إرسال رسالة للجماهير من خلال كتابتها على مدرجات ملعب اللقاء، وكان نصها :" سنراكم قريبا، ابقوا أقوياء".

كما قررت رابطة الدوري الكوري الجنوبي إذاعة المباراة على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وكذلك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تعويضا للجماهير عن إقامة اللقاءات خلف الأبواب المغلقة.

وعاد الدوري الكوري الجنوبي وسط إجراءات احترازية مشددة مثل تعقيم الاستادات، وعدم تجمع اللاعبين قبل المباراة للصورة التذكارية ومنع المصافحة، وكذللك قياس درجات الحرارة للاعبين وعناصر الفريقين قبل المباراة.

وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقا لتقام في 27 جولة بدلا من 38 جولة، ولن تحضر الجماهير للملاعب على الأقل في الجولات الأولى.