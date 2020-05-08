أزمة إلغاء الدوري الهولندي تذهب للمحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قرر فريقان، ينشطان في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم، التوجه للمحكمة من أجل تأمين صعودهما لدوري الدرجة الأولى بعد إلغاء الموسم في البلاد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن يكون الموسم باطلا بدون بطل، أو هبوط أو صعود، مما جعل فريق كامبور ودي جرافشاب يعلنان اتخاذهما لاجراءات قانونية اليوم الجمعة.

ويتوقع أن تصدر المحكمة في أوتريخت قرارها بشأن صعود الفريقين، اللذين أنهيا الموسم في المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية، خلال الاسبوعين المقبلين.

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وحظرت الحكومة الهولندية الأحداث الرياضية حتى سبتمبر وسط تفشي وباء فيروس كورونا عالميا وكنتيجة لذلك أصبح الدوري الهولندي أول دوري في أوروبا يتم إلغائه يوم 24 أبريل.

هناك تصويت مثير للجدل في وسط القضية حيث سال الاتحاد الهولندي لكرة القدم الأندية في الدرجتين الأولى والثانية على كيفية المضي قدما. ودعم 16 ناديا إجراء نظام الصعود والهبوط، فيما عارضت تسعة أندية وامتنعت تسعة أندية ولكن الاتحاد ذكر أن هذا لا يشكل نتيجة واضحة واتخذ قراره الخاص.

وألغي الدوري الفرنسي أيضا بسبب قرار حكومي مشابه، رغم أنه تم إعلان تتويج باريس سان جيرمان باللقب. ويبدو أن الدوريين البلجيكي والاسكتلندي سيسيران على نفس النهج بينما هناك دوريات أخرى تنوي استئناف المسابقات، بما في ذلك الدوري الألماني الذي يبدأ 16 مايو الجاري.