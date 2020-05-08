" قلبي لم يطاوعني للتسجيل".. شاهد فرص أسامة نبيه أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثار أسامة نبيه نجم الزمالك ومدربه الأسبق الجدل بتصريحاته حول مباراة الزمالك والمحلة بنصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2001-2002.

ولعب نبيه للمحلة في الجزء المتبقي من موسم 2001-2002بعد إنتهاء إعارته من الزمالك لفريق الكويت الكويتي قبل عودته للنادي الأبيض مرة أخرى.

وقال نبيه في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت:" حصلت على فرص كثيرة في المباراة، ولكن قلبي لم يطاوعني للتسجيل في الزمالك".

ولعب نصف نهائي كأس مصر 2002 بنظام الذهاب والعودة حيث لعبت مباراة الذهاب في السادس من يونيو عام 2002 في ستاد غزل المحلة وانتهت بالتعادل السلبي لتقام مباراة العودة على ستاد القاهرة في الـ 11 من نفس الشهر وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

ودفع فاروق جعفر المدير الفني لغزل المحلة في هذا الوقت بأسامة نبيه بدلاً من محمد العتراوي في الدقيقة (55) في الفيديو المرفق.

ولاحت لأسامة نبيه ثلاثة فرص فقط فى الدقائق ( 1:16:06) و(1:16:25) و(1:18:30) في الفيديو المرفق منهم فرصة خطيرة فقط.

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وقال نبيه في تصريحاته :" كنت ألعب على إبراهيم حسن حينها، وقلت له في كرة بيني وبينه شيل".

وكانت الفرصة الوحيدة التي جمعت نبيه بإبراهيم حسن في الدقيقة ( 1:16:06) حيث راوغ مهاجم المحلة مدافع الزمالك وسدد في اتجاه المرمى لكن وائل القباني تصدي للتسديدة.

أخطر فرصة لنبيه كانت في الدقيقة (1:18:30) وسدد مهاجم المحلة في إتجاه مرمى الزمالك لكن محمد عبد المنصف تصدى للكرة .

واستنكر نادي غزل المحلة تصريحات نبيه وقال حسام عزو، المشرف على فريق الكرة وعضو مجلس إدارة النادي الأزرق"إحنا مش نادي صغير عشان يتقال في حقنا الكلام ده".

وأضاف" بالكتير خلال 48 ساعة هنكون أعلنا موقفنا من اللي اتقال".

الجدير بالذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس مصر عام 2002 بالفوز على بلدية المحلة بهدف سجله عبد الحليم عليى في الدقيقة 61 في البماراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في الـ 16 من يونيو 2002.