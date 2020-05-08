الهلال السعودي يقترب بقوة من حسم صفقة لاعب دولي

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة لاعب دولي متميز ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها

اليوم الجمعة أن الهلال يقترب من حسم صفقة لاعب دولي قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل بناءً على رغبة المدير الفني رازفان لوشيسكو .

وقالت الصحيفة أن اللاعب المُستهدف يلعب في المنتخب السعودي، وتُجرى إدارة الزعيم مفاوضات سرية معه ليكون أحد العناصر الهلالية في الموسم الجديد.

ولم تكشف التقارير عن هوية اللاعب إلا أنها أكدت أن الصفقة ستكون قوية وصادمة لبعض الأندية .