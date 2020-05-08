اخبار الرياضه

الهلال السعودي يقترب بقوة من حسم صفقة لاعب دولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة لاعب دولي متميز ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها

اليوم الجمعة أن الهلال يقترب من حسم صفقة لاعب دولي قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل بناءً على رغبة المدير الفني رازفان لوشيسكو .

وقالت الصحيفة أن اللاعب المُستهدف يلعب في المنتخب السعودي، وتُجرى إدارة الزعيم مفاوضات سرية معه ليكون أحد العناصر الهلالية في الموسم الجديد.

ولم تكشف التقارير عن هوية اللاعب إلا أنها أكدت أن الصفقة ستكون قوية وصادمة لبعض الأندية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي يقترب بقوة من حسم صفقة لاعب دولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا