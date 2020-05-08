أسامة نبيه يفسر لـ الوفد تصريحاته المثيرة للجدل

فسر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق و المدرب العام السابق لمنتخب مصر، تصريحاته المثيرة للجدل، أنه لم يكن يرغب في التسجيل أمام الزمالك عندما لعب لصفوف غزل المحلة في نصف نهائي الكأس ٢٠٠١/٢٠٠٢.
وقال نبيه في تصريحات خاصة، إن تصريحاته جاءت على سبيل الدعابة، كما أنه سنحت لهفرصتين أو ثلاثة واحدة فقط تصدى لها محمد عبد المنصف والكرات الأخرى اصطدمت بدفاع الزمالك وقتها.
وتابع: "كنت لاعبا في الترسانة وأخرجت الزمالك من كأس مصر بعدما سجلت في شباكه، وهو دليل قاطع على أن تصريحاتي مع سيفزاهر جاءت على سبيل الدعابة".
وواصل أنه تحدث في هذا الأمر مع سيف زاهر لكن وسائل الإعلام اجتزئت تصريحاته وركزت على جزء منها فقط.
ورفض نبيه التعليق على رغبة غزل المحلة في مقاضاته بعد تصريحاته، مشيرا إلى أن المحلة في هذه الفترة حصد المركز الرابع في الدوري وشارك في بطولة كأس الكؤوس وهو ما يعني أنه ساهم مع الفريق في تحقيق نتائج جيدة.
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