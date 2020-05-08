إصابة 3 لاعبين بالليجا قد تعرقل عودة الدوري الإسباني

كشف تقرير إذاعي إسباني عن ظهور 3 حالات من اللاعبين بالدوري الإسباني "الليجا"، مصابة بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية عينتهم، بعد الفحوصات التي أجرتها الرابطة على جميع اللاعبين والمدربين بدوري الدرجة الأولى والثانية.

أفادت إذاعة "راك 1 " الإسبانية، وفق مصادرها، أن هناك نتائج مسربة، عن ثبوت إصابة 3 لاعبين من الليجا، ولاعبين من دوري الدرجة الثانية، دون الكشف عن

هويتهم.

وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن ذلك الأمر قد يعيق من عودة الليجا، التي كانت تقترب في شهر يونيو المقبل من العودة، وأن خطة الرابطة لعودة الدوري، ستعلق حتى معرفة حالة جميع الفرق، ومعرفة عدد المصابين كاملًا.

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أشارت الإذاعة إلى أن الأندية التي سثبت عدم إيجابية عيناتها، ستبدأ على الفور بالتدريبات بشكل

تدريجي، مثل ما حدث مع برشلونة الذي تلقى الضوء الأخضر عقب إجراء لاعبيه الفحوصات الطبية، التي أكدت سلامتهم، بدأ في حصته التدريبية اليوم الجمعة.

ووضعت الرابطة الخطة أن تكون التدريبات بشكل فردي، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، حسب بروتوكول الصحة، والتي وضعته الرابطة بالاتفاق مع السلطات الصحية، وأن لا يتجاوز عدد اللاعبين في الملعب عن 6، بعدها تكون المرحلة التالية دمجهم في مجموعات صغيرة، والثالثة ستكون التدريب بشكل طبيعي بعد تخطي المرحلة الأولى والثانية .