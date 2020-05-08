قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعديل عدد التبديلات للأندية خلال المباراة الواحدة من 3 تبديلات لـ5 بشكل مؤقت، وسط تفشي فيروس كورونا، واقتراب الدوريات الكروية من العودة مرة أخرى بعد توقفها.
يأتي ذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة تضعها الفيفا، للحد منالتزاحم، ومنع انتشار فيروس كورونا خلال المباريات، إضافة إلى عدم إرهاق اللاعبين بعد فترة من التوقف، وعدم الجاهزية الكاملة لهم.
وأضافت الفيفا أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقررأن تستكمل، وسيرجع القرار لمنظمي كل بطولةحول تطبيق تلك القواعد في بطولاتهم أم لا، مضيفة إلى أن تقنية الفيديو "الفار" سيتم تعطيلها.
جدير بالذكر أن رابطة الليجا أعلنت بشكل رسمي، تطبيق ذلك الأمر، وأن المباريات سيمسح خلالها بإجراء 5 تغييرات، كما قررت الرابطة أن تضم الأندية 25 لاعبًا خلال التشكيلة الواحدة بدلاً من 18.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. فيفا يوافق علي إجراء 5 تبديلات في المباراة ويعطل تطبيق الـ var لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.