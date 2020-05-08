رسميًا.. فيفا يوافق علي إجراء 5 تبديلات في المباراة ويعطل تطبيق الـ var

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعديل عدد التبديلات للأندية خلال المباراة الواحدة من 3 تبديلات لـ5 بشكل مؤقت، وسط تفشي فيروس كورونا، واقتراب الدوريات الكروية من العودة مرة أخرى بعد توقفها.

يأتي ذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة تضعها الفيفا، للحد من

التزاحم، ومنع انتشار فيروس كورونا خلال المباريات، إضافة إلى عدم إرهاق اللاعبين بعد فترة من التوقف، وعدم الجاهزية الكاملة لهم.

وأضافت الفيفا أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقرر

أن تستكمل، وسيرجع القرار لمنظمي كل بطولةحول تطبيق تلك القواعد في بطولاتهم أم لا، مضيفة إلى أن تقنية الفيديو "الفار" سيتم تعطيلها.

جدير بالذكر أن رابطة الليجا أعلنت بشكل رسمي، تطبيق ذلك الأمر، وأن المباريات سيمسح خلالها بإجراء 5 تغييرات، كما قررت الرابطة أن تضم الأندية 25 لاعبًا خلال التشكيلة الواحدة بدلاً من 18.