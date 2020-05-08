لايبزيج يخفض سعر مدافعه دايوت أوباميكانو

كشف تقرير صحفي ألماني، عن تخفيض إدارة آر بي لايبزيج الألماني، من سعر مدافعه الفرنسي المتألق دايوت أوباميكانو.
أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن لايبزيج وافق على تخفيض سعر أوباميكانو المطلوبمن أجل بيعه من 60 مليون يورو إلى 40 مليون يورو، والذي يحظى باهتمام كبير من ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ
وتابعت الصحيفة، أن أوباميكانو عقده ينتهي العام المقبل، ويملك شرطًا جزئيًا مقابل 60 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة، أن سعر أوباميكانو صاحب الـ21 عامًا، جاء بناءً على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية أثر تفشي فيروس كورونا، وتعليق الأنشطة الرياضية والكروية.
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