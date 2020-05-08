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لايبزيج يخفض سعر مدافعه دايوت أوباميكانو

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 كشف تقرير صحفي ألماني، عن تخفيض إدارة آر بي لايبزيج الألماني، من سعر مدافعه الفرنسي المتألق دايوت أوباميكانو. 

أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن لايبزيج وافق على تخفيض سعر أوباميكانو المطلوب

من أجل بيعه من 60 مليون يورو إلى 40 مليون يورو، والذي يحظى باهتمام كبير من ناديي وبايرن ميونخ

وتابعت الصحيفة، أن أوباميكانو عقده ينتهي العام المقبل، ويملك شرطًا جزئيًا مقابل 60 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، أن سعر أوباميكانو صاحب الـ21 عامًا، جاء بناءً على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية أثر تفشي فيروس ، وتعليق الأنشطة والكروية. 

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