مدافع لاتسيو: اهتمام برشلونة بضمي أمر يسعدني

أبدى لويز فيليبي، مدافع فريق لاتسيو الإيطالي، سعادته باهتمام نادي برشلونة بضمه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن أكد اللاعب البرازيلي فيليبي سعادته أيضًا بالبقاء مع ناديه باتسيو، مضيفًا:" أمر جيد عندما يهتم بك نادي مثل برشلونة، ويعني تقدير ما

أقدمه مع فريقي، ويجذب الأندية الأوروبية الكبار".

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وتابع: "لا أرغب بالرحيل عن فريقي في الوقت الحالي، أريد تقديم أفضل ما لدي للنادي الذي منحني الثقة وساندني منذ بدايتي".

ويعتبر فيليبي من أبرز اللاعبين بلاتسيو بعد ما قدمه من مستويات رائعة، ساعدت فريقه بالمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وابتعاده عن المتصدر يوفنتوس بفارق نقطة واحدة، وكان قد وصل بالفعل إلى الصدارة في وقت سابق. وكانت رابطة الكالتشيو أعلنت عن تعليق كافة الأنشطة الكروية في البلاد في شهر مارس الماضي أثر تفشي فيروس كورونا.