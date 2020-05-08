برباتوف يكشف مدى تأثير غياب الجمهور على أداء اللاعبين

أبدى البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق مخاوفه أن يكون لغياب الجمهور والأجواء الحماسية المعتادة في الملاعب تأثير سلبي على أداء بعض اللاعبين عندما يعود النشاط للاستئناف.

وقال برباتوف: الوضع لن يكون طبيعيا بدون جمهور.

وسوف تعود عجلة الدوري الألماني للدوران في 16 مايو الجاري بينما تعود مباريات دوري كوريا الجنوبية يوم الجمعة ودوري جزر الفارو يوم السبت.

وبرباتوف يبلغ 39 عاما ويعد هداف منتخب بلغاريا التاريخي برصيد

48 هدفا وسبق له أيضا اللعب لفرق توتنهام هوتسبير وفولهام في انجلترا وباير ليفركوزن في ألمانيا وموناكو في فرنسا.

وكان برباتوف انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من توتنهام هوتسبير في 2008 مقابل مبلغ قياسي على مستوى النادي في ذلك الوقت وهو 30 مليون جنيه إسترليني.