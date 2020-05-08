مدافع مانشستر سيتى يدافع عن أسباب خرقه العزل المنزلي

دافع كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي عن نفسه، متحدثًا عن مواجهته وعائلته سلسلة من المضايقات بعد خرقه للمرة الثانية خلال فترة قصيرة قواعد العزل المنزلي المفروضة في إنجلترا بسبب فيروس كورونا.
وكان ووكر (29 عامًا) خالف هذه القواعد من خلال زيارة والديه وشقيقته في مدينة شيفيلد.
وأضاف: لقد اختبرت في الآونة الأخيرة إحدى أقسى الفترات في حياتي، وأتحمل المسؤوليةالكاملة عن ذلك، وأشعر بأنني عرضة لمضايقات وتؤثرعلى صحة عائلتي وأطفالي.
وأقر ووكر بأنه خالف التعليمات المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا من خلال زيارة شقيقته ووالديه مشيرًا إلى أنه انتقل إلى بيت والديه لأخذ بعض الوجبات المطهوة منزليًا.
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