تقرير مدرب الهلال السعودي يحسم مصير عمر خربين

تترقب إدارة نادي الهلال السعودي التقرير النهائي للمدير الفني رازفان لوشيسكو عن اللاعبين المحللين والأجانب والذي سيحسم مصير العديد من اللاعبين داخل القلعة الزرقاء. أكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم الجمعة أن تقرير لوشيسكو النهائي سيشهد حسم مصير نجم الفريق السوري عمر خربين الذي أثير حوله الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة. سيشهد حسم مصير نجم الفريق السوري عمر خربين الذي أثير حوله الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة. كانت أنباء أكدت على خروج خربين من حسابات المدير الفني لفريق الهلال خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع مستواه وعدم تقديم مردود مقنع مع الفريق في الموسم الحالي. لفريق الهلال خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع مستواه وعدم تقديم مردود مقنع مع الفريق في الموسم الحالي. وشارك خربين مع الهلال منذ الانضمام إليه عام 2017 في 63 مباراة بمختلف البطولات وسجل 33 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة بحسب ما ورد عن أرقام اللاعب بموقع ترانسفير ماركت.

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