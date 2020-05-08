روما يخطط لضم مدافع ليفربول بدلًا من سمولينج

يسعى نادي أي سي روما الإيطالي، لضم الكرواتي، ديان لوفرين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد اقتراب رحيل كريس سمولينج، المعار من نادي مانشستر يونايتد.
أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"الإيطالية، أن روما يبحث عن مدافع بديل لسمولينج، وقرر ضم لوفرين، حيث يراه مسؤولو روما البديل الأفضل للفريق.
ويرغب نادي روما بـالاحتفاظ بلاعبه المعار سمولينج لكن سبب القيمة المالية، التي يطلبها مسؤولو نادي مانشستر يونايتد، تجعل الأمر صعبًا، على الرغم من رغبة المدير الفني للذئاب ببقائه، بينما يقترب لوفرين من نهاية عقده مع ليفربول، ولم يتم تجديده حتى الآن.
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