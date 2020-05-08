الاتحاد المغربي يتنصل من مسؤولية عودة الدوري المغربي

تنصل الاتحاد المغربي لكرة القدم من مسؤولية استئناف منافسات الدوري المغربي للمحترفين، بعدما اتفق أعضاء الاتحاد خلال محادثة “فيديو كونفرانس” في حضور رئيس الرئيس “فوزي لقجع”، على عدم اتخاذ أي قرار وترك المشكلة لتحلها السلطات المحلية.

وعقد فوزي لقجع – رئيس نهضة بركان السابق – اجتماعًا مطولاً مع أعضاء الاتحاد المغربي لكرة القدم، ليلة أمس الخميس 7-5-2020، لمناقشة العديد من الموضوعات، لعل أهمها مستقبل البطولة الاحترافية والمسابقات الأخرى، ومستقبل الأندية في مرحلة ما بعد أزمة كورونا.

وقال الاتحاد المغربي إن قرار استئناف النشاط الرياضي ليس بيده بل في يد السلطات المحلية، وهم الطرف الوحيد القادر على تحديد ما يجب أن يحدث بشأن مسابقات الدوري.

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وناقش أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المغربي الظروف المالية الصعبة التي تحيط بمعظم أندية الدوري المغربي، خاصةً نادي أولمبيك آسفي المديون للعديد من لاعبيه السابقين (للمزيد من التفاصيل).

وقرر الاتحاد تشكيل لجنة طبية ولوجيستية لمساعدة الأندية المحلية من أضرار فيروس كورونا، وسيترأس تلك اللجنة نائب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والعضو المنتدب لنادي الفتح الرباطي “حمزة الحجوي”.

ولم يجد الاتحاد المغربي مفرًا من تخفيض الراتب الشهري لمدرب المنتخب المغربي “وحيد خليلوزيتش” بنسبة 50٪، على أن يُطبق الأمر نفسه على جميع أعضاء الجهاز الفني لكن بنسبة مئوية أقل، بالاضافة إلى منتخبات المغرب الأخرى.