عاجل | اتحاد تشريع قوانين كرة القدم يوافق على زيادة التبديلات

وافق اتحاد تشريع قوانين كرة القدم “إيفاب” بشكل رسمي، ظهر اليوم الجمعة 8-5-2020، على المقترح الذي تقدم به الاتحاد الدولي “الفيفا” لزيادة عدد التبديلات في جميع مباريات الأندية والمنتخبات خلال الفترة القادمة.

وقدم مسؤولو الفيفا هذا الاقتراح بعد توقف النشاط الرياضي في جميع الدوريات الكبرى لحوالي شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأنه سيصعب على كل اللاعبين استكمال المباريات بنفس المستوى البدني والفني، ومن الضروري حمايتهم من الإصابات بعد الفترة الطويلة التي توقف فيها النشاط الرياضي بل وتوقفت خلالها الحياة الطبيعية.

ووافق اتحاد تشريع قوانين كرة القدم الذي يضم دول إنجلترا وويلز وآيرلندا وأسكتلندا، على السماح بـ 5 تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة، لكن بشكل مؤقت، لحين انتهاء آثار أزمة فيروس كورونا وتعافي جميع اللاعبين بدنيًا.

وسبق لنفس الاتحاد الموافقة على زيادة عدد التبديلات إلى 4 لكن حين تنتقل المباراة إلى أشواط إضافية فقط.