الكاف يُهدد المنتخبات غير الجاهزة لتصفيات كأس العالم 2022

هدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” المنتخبات غير الجاهزة لتصفيات كأس العالم 2022، بنقل مبارياتهم في التصفيات إلى ملاعب مُحايدة، إذا لم يقوموا بتعديل بعض العيوب في ملاعبهم.

واكتشف وفد من الكاف العديد من الثغرات في ملاعب منتخبات “تونس والسودان وغينيا كوناكري وغينيا بيساو”، وطالب اتحاداتهم بضرورة سد تلك الثغرات في أسرع وقت ممكن قبل بدء تصفيات مونديال قطر 2022.

وأكد وفد الاتحاد الأفريقي بعد زيارة ملعب رادس في العاصمة التونسية، بأنه غير جاهز من الناحية الأمنية لاستقبال جماهير المنتخبات الأخرى في تصفيات المونديال.

وطالب الكاف بضرورة تعديل تلك العيوب في أقرب فرصة ممكنة، وإلا سيتوجب على تلك المنتخبات استقبال مبارياتهم في تصفيات كأس العالم في ملاعب تستوفي كافة شروط الكاف والفيفا.

تجدر الإشارة إلى أن تونس وضعت في المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر مع منتخبات “زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية”، أما منتخب المغرب فقد وضع في مجموغة غينيا كوناكري وغينيا بيساو والسودان.