حقق منتخب المانيا الغربية لقب كأس العالم 1954 للمرة الأولي فى تاريخها والمقامة بسويسرا، تحت قيادة المدير الفني “سيب هيربرجر”، وفى هذا الموشوع نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب المانيا في كأس العالم 1954.

انتصر المنتخب الالماني على نظيره المنتخب المجري بنتيجة 3-2، واقيمت المباراة النهائية على ملعب وانكدورف بمدينة بيرن السويسرية، وسجل أهداف المباراة لمنتخب ألمانيا كل من (ماكس مورلوك) هدف واحد، (وهيلموت ران) هدفين، وسجل لمنتخب المجر كل من ( فيرينتس بوشكاش)، (وزولتان تشيبور).

وخلال كأس العالم 1954 حقق منتخب ألمانيا بدور المجموعات الفوز على منتخب تركيا بنتيجة 4-1، وفى المباراة الثانية خسر من منتخب المجر بنتيجة كبيرة 3-8، وفى المباراة الثالثة فاز على منتخب تركيا مرة آخري بنتيجة 7-2.

وفى دور الثمانية فاز المنتخب الالماني على منتخب يوغوسلافيا بهدفين نظيفين، وفى الدور قبل النهائي فاز على منتخب النمسا بنتيجة 6-1، وفى المباراة النهائية فاز على منتخب المجر بنتيجة 3-2.

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جدير بالذكر ان مونديال 1954 قد شهد أعلى معدل تسجيل للأهداف في تاريخ نهائيات كأس العالم عندما بلغ المعدل 5.38 هدف لكل مباراة، وفي هذه البطولة تم تغير نظام البطولة بحيث تقسم الفرق الستة عشر المتأهلة على أربعة مجموعات، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدور المقبل.

فيديو | أهداف منتخب المانيا في كأس العالم 1954

المباراة النهائية