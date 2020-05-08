رياضة | 3 أسباب قادت هندرسون لحصد جائزة الأفضل في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أسباب قادت هندرسون لحصد جائزة الأفضل في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2019-2020 التي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

تتويج هندرسون بجائزة أفضل لاعب في البيرميرليج

وتفوق القائد هندرسون بحسب النتائج التي أعلنتها الشبكة البريطانية الشهيرة على كل من ساديو ماني ولاعب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.

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- هندرسون حصد أعلى الأصوات في نتائج هيئة الإذاعة البريطانية BBC بعد حصوله على نسبة 23% من الأصوات.

وجاء المهاجم السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني في ترتيب التصويت بنسبة 17%، بينما احتل دي بروين المركز الثالث بنسبة 14%.

- قائد ليفربول قدم موسمًا رائعًا مع ليفربول ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 5 آخرين في 25 مباراة له مع الريدز.

-ساهم هندرسون بشكل فعال في احتلال ليفربول لصدارة الدوري حتى تعليق المباريات برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، مع حمله شارة قيادة الفريق الإنجليزي.