رياضة | تصريحات أسامة نبيه تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات أسامة نبيه تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر أسامة نبيه عدد من ذكرياته داخل نادي الزمالك خصوصا بعد عودته من الاحتراف صيف عام ٢٠٠٢ من نادي الكويت الكويتي.

وتحدث نبيه في لقاء تلفزيوني عبر قناة أون تايم سبورت، قائلا: "انتقلت للكويت الكويتي مطلع موسم 2002/2001 بعد تألقي في دورة ودية بنادي المقاولون العرب في مباراة انتهت بالفوز على الأهلي 4-1 أمام تشكيلة تضم لاعبين شباب مثل شريف إكرامي ومحمد فضل".

وتابع "قررت الرحيل لإصراري على اللعب كرأس حربة بعد توظيفي مع الزمالك في عدة مراكز مثل الظهير الأيمن والأيسر ولاعب الوسط وغيرها".

وأضاف: "تجربتي في الكويت لم تستمر سوى 4 أشهر لأن الدوري هناك كان يضم 7 أندية فقط، وكان يتبقى بطولتين للكأس لكن رفضت الانتظار للعب مباراة كل شهرين، لذا انتقلت إلى المحلة في يناير 2002 ولعبت معه لأربعة أشهر".

وأكمل "في نفس الموسم خسر الزمالك أمام الأهلي 1-6 وكانت صدمة العمر بينما تسببت مع زملائي في المحلة بإضاعة لقب الدوري على الأهلي حيث تعادلنا 1-1، وذهبت البطولة للإسماعيلي".

وواصل: "قدمت أداء مميزا مع المحلة وكان الفريق يشارك في بطولة إفريقيا وتأهلنا لمواجهة الزمالك في قبل نهائي كأس مصر".

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وأوضح "كنت أعلم أنني سأنتقل للزمالك بعد مباراتنا في الكأس، جانبني التوفيق في بعض الفرص وفي البعض الآخر قلبي لم يطاوعني على التسجيل".

وأشار "لقد سنحت لي عدة فرص سهلة أمام المرمى، لدرجة أنني قلت في إحدى المرات لإبراهيم حسن، شتت الكرة من أمامي، وانتهت المباراة بفوز الزمالك 2-1 وتأهل للنهائي وفاز بالكأس على حساب بلدية المحلة".

وقال أسامة: "حالة الاستنفار لم تكن موجودة من قبل في التدريبات، تشعر وكأننا نريد إقناع التوأم بأننا أفضل وأقوى بهما أو بدونهما، تواجدهما في الفريق أحدث حالة غير مسبوقة، إنهما يرفضان الخسارة في مباراة للطاولة".

وأشاد بأمجاده قائلا: "قبل قدوم التوأم للزمالك، كان لا يمر موسم وإلا كنت فائزا مع الفريق ببطولة".

وأتم: "أما في المواسم السبعة التي توج بها لقب الأهلي بالدوري في فترة التسعينيات كنا نفوز عليه في الدوري مثلما حدث في 1994 و1996، فالفوز على الأهلي كان يعد كالبطولة أحيانا بالنسبة لنا أو كما يقال (عكننة الموسم) حتى لو الدوري كان سيتوج هو به".

وأثارت تصريحات مدرب منتخب مصر السابق حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك و تويتر" الذين شنوا هجومًا عنيفًا بسبب التصريحات التي وصفت بـ "غير المسؤولة" من مدرب سابق للفراعنة.