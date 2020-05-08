رياضة | تعرف على مواعيد مباريات الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مباريات الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، الموافقة على مقترحات عودة منافسات الدوري الألماني "بوندسليجا".

وحددت الحكومة، عودة المنافسات في النصف الثاني من مايو الجاري، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أوقف المسابقة لما يقرب من شهرين.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماعها مع رؤساء وزراء 16 ولاية في ألمانيا: "أبلغت رابطة البوندسليجا بأنها ستستأنف نشاطها قريبًا".

وأكدت صحيفة "بيلد الألمانية"، أن الاجتماع تم الاستقرار خلاله على عودة البوندسليجا في 15 من مايو، وهو الذي كان مقترحا بهذا الشأن، على أن تقام المباريات بدون جماهير.

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب، الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف بروسيا دورتموند، بينما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ويرصد "الخليج 365" مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا عقب عودته بالتقرير الآتي:-

السبت 16 مايو

دورتموند × شالكه

لايبزيج × فرايبورج

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هوفنهايم × هيرتا برلين

فورتونا دوسلدورف × بادربورن

أوجسبورج × فولفسبورج

اينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ

الأحد 17 مايو

كولن × ماينز

يونيون برلين × بايرن ميونخ

الإثنين

فيردر بريمن × باير ليفركوزن