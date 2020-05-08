رياضة | الفيفا تقرر السماح للفرق بخمسة تبديلات في المباراة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الفيفا تقرر السماح للفرق بخمسة تبديلات في المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة، عن قرارات جديدة قبل عودة النشاط الرياضي مرة اخرى في بعض الدوريات.

كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم " IFAB " عن موافقته لطلب الفيفا بزيادة عدد التبديلات لـ 5 في المباراة الواحدة لكن بشروط :

-السماح بخمس تبديلات لكل فريق و 3 فرص فقط لإجرائها لمنع إضاعة الوقت ، و إن قام فريقان بالتبديل في نفس الوقت فتلك فرصة لكل فريق.

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‏-إن لم يتم استخدام التبديلات أو الفرص فسيتم السماح للفريق باستخدامها في الوقت الإضافي إن وجد.

-البطولات التي تسمح باستخدام وقت إضافي ، سيُسمح لها بتبديل إضافي.

-القرار ليس إلزاميا كل بطولة لها الحق في تطبيقه من عدمه.