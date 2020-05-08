رياضة | نجم الزمالك السابق يعلن عن تلقيه عرضين من ريال مدريد وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يعلن عن تلقيه عرضين من ريال مدريد وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين أنه تلقى عرضين من قبل من نادي ريال مدريد ونادي إنتر ميلان لضمه.

وقال أحمد مجدي نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: "تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك أثناء تواجدي في اليونان، لكني رفضت العودة للأهلي، بسبب مانويل جوزيه".

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وتابع: "رحلت عن الأهلي في بدايتي بسبب عدم مشاركتي مع جوزيه رغم تصعيدي لصفوف الفريق الأول وأنا في سن السادسة عشر من عمري".

وأضاف: "تلقيت عرض من فريق ريال مدريد وعرض اخر من إنتر ميلان ولكني فضلت العودة إلى مصر والتوقيع للزمالك".

وأنهى أحمد مجدي حديثه قائلا: "لم أقدم مستوى فنيًا جيدًا في الشهور الأولى لي مع الزمالك وهو ما دفع الجماهير لمهاجمتي باستمرار، لذا قمت بوضع "قطن" في أذني حتى لا أسمع هتافهم ضدي ولكني الآن انتمائي للزمالك وليس الأهلي".