رياضة | عاجل.. قرار مفاجئ من ريال مدريد بشأن عودة الفريق للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مفاجئ من ريال مدريد بشأن عودة الفريق للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرار مفاجئ بشأن عودة الفريق الأول للتدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأعلن ريال مدريد اليوم الجمعة رسميا اتخاذ قرار بعودة الفريق إلى التدريبات الفترة القادمة بشكل طبيعي.

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وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره عبر موقعه منذ قليل أن اللاعبين سيعودن إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعبين الذين تجاوزوا فحوصات فيروس كورونا هم من سيحضرون تدريبات الفريق فقط وسيتعين على الجميع ارتداء ملابس التدريب بالإضافة إلى كمامة وقفازات.

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٥٦ نقطة من أصل ٢٧ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.