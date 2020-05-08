رياضة | مقالب_ القطبين (7).. فرانسيس دي فوركي مهاجم هزمته الإصابات في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقالب_ القطبين (7).. فرانسيس دي فوركي مهاجم هزمته الإصابات في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.

فرانسيس دي فوركي.. صفقة حسام البدري "الفشنك" في الأهلي

نتناول في حلقة اليوم من سلسلة "مقالب_ القطبين" مسيرة واحد من الصفقات الفشنك للنادي الأهلي، وهو المهاجم الليبيري فرانسيس دي فوركي، المولود في 25 ديسمبر 1985، انضم لصفوف القلعة الحمراء عام 2009 بناءًا على رغبة حسام البدري مدرب الفريق الأحمر وقتها، ولكن اللاعب عاني من الإصابات المتكررة ولم يقدم أي بصمة مع الفريق الأحمر طوال موسمين ورحل من الباب الخلفي.

خاض المهاجم الليبيري فرانسيس دي فوركي 23 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات (18 مباراة بالدوري – 3 في دوري أبطال إفريقيا – 1 مباراة بكأس مصر – 1 مباراة بكأس السوبر المصري)، وبلغت دقائق المشاركة الفعلية له مع المارد الأحمر 1458 دقيقة.

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سجل "فرانسيس" خلال موسمين مع الأهلي 4 أهداف وصنع هدف، وحصل على إنذارين، وتعرض للطرد مرة وحيدة، أهدافه جاءت في شباك غزل المحلة، طلائع الجيش، الجونة، الاتحاد السكندري.

عاني فرانسيس دي فوركي من الإصابات المتكررة مع الأهلي، حتي أنه في مباراته الأولي ببطولة الدوري الممتاز ضد غزل المحلة والتي شهدت إحرازه أول أهدافه مع الفريق تعرض للإصابة وابتعد عن المشاركة في المباراة التالية، وبسبب استعجاله في العودة ومشاركته في المباريات تفاقمت اصابته وغاب عدة مباريات عن الفريق.

آثر رحيل حسام البدري عن الأهلي على مشاركة "فرانسيس" مع الفريق، وحسبما أكد في تصريحات صحفية أن مانويل جوزيه والذي عاد لتدريب الفريق الأحمر عام 2010 كان يثق في لاعبين معينين ولم يمنحه فرصة للمشاركة، حتي أن المهاجم الليبيري لم يلعب سوي 15 دقيقة فقط تحت قيادة المدرب البرتغالي، ورحل عن صفوف الفريق صيف 2011.

توج "فرانسيس" مع الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز "مرتين"، وكأس السوبر المصري "مرة وحيدة".

بعد رحيله عن الأهلي انتقل المهاجم صاحب الـ 34 عامًا للدوري الماليزي، ولعب ضمن صفوف عدة أندية ماليزية، وآخر الأندية التي لعب لها كان فريق باهانج الماليزي عام 2018 وليس على قوة أي نادي في الوقت الحالي.