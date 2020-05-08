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رياضة | فايلر يطالب الأهلي بتجديد عقد مدافع الفريق

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي بتجديد عقد مدافع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

يستعد النادي الأهلي لتجديد عقد واحد من نجوم الدفاع في الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

 

ويرغب مسئولو الأهلي في تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق في الفترة المقبلة لضمان استمراره ضمن جدران الأحمر لفترة أطول.

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وجاء رغبة الأهلي في تجديد عقد رييعة بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد على حاجته لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

 

يذكر أن عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي ينتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

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