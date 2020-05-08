رياضة | ليفربول ينضم لسباق كوليبالي لمجاورة فان دايك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول ينضم لسباق كوليبالي لمجاورة فان دايك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي سيغادر ناديه الإيطالي إلى فريق يمكنه اللعب بدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2020-21.

يرجع الفضل إلى عدد من الأندية ، بما في ذلك توتنهام هوتسبر وإيفرتون ، في اهتمام كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا ، والذي يقال إن قيمته 110 مليون يورو (96 مليون جنيه استرليني) من قبل فريقه في الدوري الإيطالي.

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ومع ذلك ، وفقًا لـ Calciomercato ، فإن كوليبالي سيغادر نابولي فقط إلى نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا ، مما قد ينهي فرص إيفرتون في التعاقد معه ، بينما سيكافح توتنهام أيضًا للتأهل إلى دوريأبطال أوروبا الموسم المقبل إذا سمح باستئناف الموسم الحالي.

يعتقد أن ليفربول أيضًا يبحث عن المدافع السنغالي ، ويزعم التقرير أن قلب الدفاع سيكون متاحا للرحيل إلى الريدز.

لعب كوليبالي 15 مباراة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع نابولي بسبب الإصابة ، الذي يسعى ليفربول بضمه للعب بجانب فيرجيل فان ديك في قلب دفاعهم.