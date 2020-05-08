رياضة | مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر واحد من نجوم نادي الزمالك موافقته على الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز في الصيف القادم ولكن بشرط وحيد. وتواصل مسئولو نادي بيراميدز مع أحمد رفعت نجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري لمعرفة موقفه من الانضمام لصفوف النادي في الصيف القادم. Advertisements ووافق أحمد رفعت على فكرة الانضمام لصفوف نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط موافقة نادي الزمالك على انتقاله. يذكر أن إعارة أحمد رفعت مع نادي الاتحاد السكندري تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

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