الاتحاد التونسي يؤجل استئناف مباريات الدوري إلى أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن موعد جديد لاستئناف مباريات الدوري المتبقية خلال شهر أغسطس (آب) المقبل، بعد رفض السلطات السماح لاستئناف التدريبات في مايو (أيار) الجاري. وكان الاتحاد اقترح استئناف المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المعلقة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، في العاشر من شهر يونيو (حزيران) المقبل على أن تبدأ التدريبات الفردية والجماعية تدريجيا الشهر الجاري. وأوضح الاتحاد أن السلطات لم توافق حتى اليوم على مواعيد استئناف التدريبات، وبالتالي لن يكون متاحاً استئناف المباريات في يونيو (حزيران) وسيكون الموعد الجديد بدلاً من ذلك في أغسطس (آب). ويظل التاريخ الجديد مشروطاً أيضاً بموافقة رسمية مسبقة من السلطات. فيما قرر الاتحاد أن يكون انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان الاتحاد عرض مشروعاً بهدف الاستجابة إلى الشروط الصحية ضد انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، ومن بينها اللعب بدون جمهور وتجميع ما تبقى من المباريات في ملاعب العاصمة واخضاع جميع الفرق للعزل الصحي في فنادق العاصمة حتى انتهاء المباريات. ورفض فريقا الصفاقسي ونجم المتلوي اللعب في العاصمة فيما اعترض فريق هلال الشابة على قرار استئناف الدوري. وتبقت 10 مباريات على نهاية الدوري حيث يحتل الترجي الصدارة بـ44 نقطة بفارق عشر نقاط عن ملاحقة الصفاقسي.

