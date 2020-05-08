صحف إيطالية: بيانيتش وافق على الانتقال إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

أعطى لاعب وسط يوفنتوس، البوسني ميراليم بيانيتش، موافقته على مغادرة الفريق هذا الصيف والتوقيع لبرشلونة، حسبما أكدت الصحافة الإيطالية الجمعة. ويمتد عقد بيانيتش (30 عاماً)، لاعب ليون وروما السابق، مع يوفنتوس حتى عام 2023، ولكن قد ينتقل إلى صفوف الفريق الكتالوني في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش أو التشيلي أرتورو فيدال، وفقاً لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية. ويحظى كل من آرثر ميلو وبيانيتش بقيمة سوقية مماثلة تبلغ حوالي 60 مليون يورو، إلا أن لاعب خط الوسط البرازيلي أعرب مؤخرا عن رغبته في البقاء في فريق "البلاوغرانا" بقيادة كيكي سيتيين. وقد يعرض برشلونة، وفقا للصحيفة الإيطالية، على يوفنتوس لاعبه راكيتيتش، الذي لا يقنع مستواه الحالي إدارة تورينو، أو فيدال، الذي لأسباب عمرية (سيبلغ 33 عاماً في 22 مايو الجاري) ليس أيضاً هدفاً رئيسياً لـ"السيدة العجوز". يذكر أن بيانيتش انضم إلى يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 40 مليون يورو، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي، ولعب 166 مباراة وسجل 22 هدفاً.

