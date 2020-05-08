انطلاق الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم دون جمهور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

عاد الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة، عندما تقابل كلا من جيونبك هيونداي موتورز أمام نظيره سون سامسونج بول وينجز، دون جمهور في ملعب جيونجو.



وتأجلت بداية الدوري لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا. وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقاً لتقام في 27 جولة بدلاً من 38 جولة، ولن تحضر الجماهير للملاعب على الأقل في الجولات الأولى.

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ومن المقرر أن تقام خمس مباريات للجولة الافتتاحية يومي السبت والأحد، حيث انطلق دوري كرة القدم بعد أيام قليلة من انطلاق دوري البيسبول.

ويعد الاهتمام الأجنبي مرتفع لأنه لا يوجد بث حي لمباريات كرة القدم في هذه اللحظة بسبب الوباء.

ويعد الدوري الكوري الجنوبي هو أكبر الدوريات التي تلعب في هذه اللحظة قبل انطلاق منافسات الدوري الألماني يوم 16 مايو المقبل.