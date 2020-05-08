شكرا لقرائتكم الاتحاد التونسي يؤجل استئناف الدوري إلى أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الجمعة عن موعد جديد لاستئناف مباريات الدوري المتبقية خلال شهر أغسطس المقبل بعد رفض السلطات السماح لاستئناف التدريبات في مايو الجاري.

وكان الاتحاد اقترح استئناف المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المعلقة منذ منتصف مارس الماضي، في العاشر من شهر يونيو المقبل على أن تبدأ التدريبات الفردية والجماعية تدريجيا الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد أن السلطات لم توافق حتى اليوم على مواعيد استئناف التدريبات وبالتالي لن يكون متاحا استئناف المباريات في يونيو وسيكون الموعد الجديد بدلا من ذلك في أغسطس.

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ويظل التاريخ الجديد مشروطا أيضا بموافقة رسمية مسبقة من السلطات. فيما قرر الاتحاد أن يكون انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم24 أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد عرض مشروعا بهدف الاستجابة إلى الشروط الصحية ضد انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، ومن بينها اللعب بدون جمهور وتجميع ما تبقى من المباريات في ملاعب العاصمة واخضاع جميع الفرق للعزل الصحي في فنادق العاصمة حتى انتهاء المباريات.

ورفض فريقا الصفاقسي ونجم المتلوي اللعب في العاصمة فيما اعترض فريق هلال الشابة على قرار استئناف الدوري.

وتبقت 10 مباريات على نهاية الدوري حيث يحتل الترجي الصدارة بـ44 نقطة بفارق عشر نقاط عن ملاحقة الصفاقسي.